Casal da Império de Casa Verde precisa de atendimento médico

A porta-bandeira e o mestre-sala da escola de samba Império de Casa Verde precisaram de atendimento médico após completarem o trajeto da Avenida no Anhembi. Nesta segunda noite de desfiles do Carnaval de São Paulo, o casal chegou exausto ao fim do percurso e rapidamente recebeu atendimento da equipe médica do local. A roupa dos integrantes da escola precisou ser retirada.

A porta-bandeira foi atendida dentro de uma ambulância e será levada embora do sambódromo. De acordo com informações da Globo, a roupa que a sambista usava pesava 40 quilos.