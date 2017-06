Bandidos invadem fórum de Diadema e roubam 394 armas

Um grupo de criminosos invadiu neste sábado o Fórum de Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo, e roubou 394 armas de fogo que haviam sido confiscadas pela Justiça e estavam guardadas no local. Segundo o boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Policial de Diadema, foram levados um fuzil, uma espingarda, 3 submetralhadoras, 87 pistolas, 294 revólveres, uma carabina, 3 garruchas e um pistolete, além de dois coletes à prova de bala e três rádios comunicadores.

Os assaltantes entraram pelos fundos, renderam três vigilantes, que foram encapuzados com toucas ninjas e trancados numa sala. Um veículo ainda não identificado esperava o bando do lado de fora. A Polícia Civil fez uma perícia no local e encontrou 3 cadeados rompidos. Os investigadores tentam identificar a quadrilha com as imagens do circuito interno de segurança do prédio.

Este é o segundo assalto do tipo que acontece em menos de um mês no Estado de São Paulo. No dia 3 de junho, também um sábado, bandidos aproveitaram a troca de turno dos vigilantes para acessar o fórum do Guarujá, no litoral paulista — um guarda abriu o portão para a entrada de um colega que já estava dominado pelo bando. Na ocasião, foram levadas 372 armas.