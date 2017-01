Bala perdida mata menina de 2 anos em lanchonete no Rio

“Minha filha estava brincando no parquinho do Habib’s de Irajá, e o tiro que o vagabundo deu atingiu minha filha. Ela não resistiu.” O relato, com a voz embargada pelo choro, foi gravado pelo soldado Amaral. Lotado no 16º BPM (Olaria), ele estava de folga e tinha levado a família para um passeio. Sofia Lara Braga, de apenas 2 anos e meio, brincava no parquinho da lanchonete Habib’s, em Irajá, na Zona Norte da cidade, quando uma bala atingiu sua cabeça. O pai, em desespero, ainda pegou-a no colo, correu até a viatura da polícia, mas a menina já chegou no hospital sem vida.

A bala perdida veio de uma perseguição policial a uma picape L-200 que havia saído da Favela Para-Pedro, no mesmo bairro. Houve troca de tiros e, na altura da Avenida Monsenhor Felix, um dos tiros acertou a menina. O suspeito, que estava sozinho no veículo, foi preso. Thiago Rodrigues dos Santos estava com uma pistola no carro, que capotou e ainda acabou ferindo um mototaxista e outro transeunte, que foram levados para o hospital e passam bem. A perícia indicará de qual das armas partiu o tiro.

Vítimas

Na manhã de sábado, dois homens haviam sido mortos por balas perdidas durante uma guerra entre traficantes na Cidade Alta, também na Zona Norte. Na quinta-feira foi a vez de uma menina de 16 anos, que havia sido atingida na barriga durante um confronto entre PMs e traficantes do Morro dos Prazeres, em Santa Teresa.