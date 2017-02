Após briga, mulher atropela namorado e é presa em SP

Uma briga de casal terminou em atropelamento em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A estudante Francine Suati de Lima, de 30 anos, atropelou o namorado, o recepcionista Daniel Masson, de 35, após uma discussão. O caso ocorreu no último sábado, por volta das 20h50.

De acordo com testemunhas, Francine passou mais de uma vez com o carro sobre o namorado. Registros de câmera de segurança mostram o conflito do casal, com Daniel deixando o carro e sendo perseguido pela namorada, que o agride fisicamente. Na sequência, ela retorna ao veículo e as imagens mostram o momento em que acelera em direção a ele.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informa que a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de atropelamento e que, quando chegou ao local, entrou o recepcionista já sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi encaminhado ao pronto socorro central, mas não sobreviveu.

Em depoimento, Francine alegou que o namorado se jogou em frente ao seu carro e que o atropelou uma segunda vez porque ficou desnorteada e confundiu o acelerador com a ré. Testemunhas questionaram a versão da estudante, afirmando que ela acelerou intencionalmente para cima do namorado. Ela foi presa em flagrante e encaminhada à cadeia pública feminina da cidade e teve o carro apreendido. No domingo, a juíza plantonista negou o pedido de liberdade da defesa e transformou a sua prisão em preventiva.