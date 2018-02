WhatsApp testa chamadas de voz e vídeo com mais de três pessoas

O WhatsApp está testando um novo recurso que permite aos usuários realizar chamadas de voz ou vídeo com mais de três pessoas. Atualmente, as funções são limitadas a duas pessoas. A novidade foi encontrada pelo site WABetaInfo, que analisa versões do aplicativo que ainda não foram lançadas.

Segundo a publicação, evidências sobre a atualização já haviam sido descobertas nos últimos meses. Dessa vez, o site conseguiu detectar a mensagem “Não foi possível alternar entre voz e videochamada porque esse recurso não está disponível em “chamadas em grupo””.

O novo recurso estará disponível para os sistemas operacionais Android e iOS, segundo o site.

Recentemente, o WABetaInfo detectou função similar para o Instagram – o novo recurso permitiria chamadas de vídeo entre duas pessoas no aplicativo. Ambas as empresas pertencem ao Facebook.

Procurado, o WhatsApp afirmou que não há posicionamento oficial sobre o assunto.