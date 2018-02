WhatsApp testa função para transferência de dinheiro, diz site

O WhatsApp começou a testar uma função para transferência de dinheiro entre usuários na Índia, segundo relatos colhidos pelo site WABetaInfo e por outros blogs de tecnologia. A página analisa versões do aplicativo antes que sejam lançadas, e costuma descobrir novas funções antes de serem anunciadas.

O recurso foi detectado entre usuários da versão 2.18.41, tanto no Android como no Iphone. A função é acessada no menu de opções de envio de anexos – como fotos, vídeos e documentos.

Segundo os registros dos usuários, a transferência é feita através dos bancos indianos que usam o sistema UPI (Unified Payments Interface). Em abril do último ano, o WhatsApp anunciava vaga de emprego para profissionais que entendessem dessa interface e do e o aplicativo de pagamentos BHIM, que permite transferir recursos usando números móveis.

A tecnologia aparenta estar sendo liberada a um número restrito de usuários na Índia, segundo o WABetaInfo. Um repórter do blog de tecnologia GizmoTimes disse ter tido acesso às funções após atualização no seu celular.

Os sistemas de pagamentos por celular são populares na Índia, e ganharam impulso após a proibição da circulação de notas de alto valor em 2016 pelo governo. A medida foi uma tentativa de combater a corrupção e a informalidade nos negócios.

Procurado por VEJA, o WhatsApp disse que não tinha um posicionamento oficial sobre o tema.