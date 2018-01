App do Google vai apagar mensagens de bom dia do WhatsApp

Quantas mensagens de ‘bom dia’ você recebe por dia no WhatsApp? Dependendo da quantidade, elas podem acabar com o espaço do seu celular. Para eliminar o problema, o aplicativo Files Go, do Google, vai detectar recados de ‘bom dia’ apagá-los automaticamente.

Em entrevista ao The Wall Street Journal, Josh Woodward, gerente de produto do Google, contou que o recurso foi desenvolvido para acabar com um problema que atinge usuários de celular na Índia. Pesquisa da empresa descobriu que um em cada três indianos ficam sem espaço no celular todos os dias. E parte da responsabilidade por esse problema são as temíveis mensagens de ‘bom dia’.

“Tentamos desconstruir o DNA de uma mensagem de bom dia por meses. Tem dado muito trabalho fazer isso do jeito certo”, disse Josh ao jornal.

O novo recurso do Files Go – ferramenta para limpar dados acumulados na memória do aparelho – ainda não está disponível no Brasil. O app só funciona em celulares Android.