Golpe no WhatsApp oferece passagem aérea gratuita da Azul

Um novo golpe que circula no WhatsApp promete uma passagem aérea da Azul para quem responder a um pequeno questionário. A mensagem avisa que a promoção tem duração limitada. Ao acessar o link, o site informa que a “promoção de começo de ano” é “válida apenas para hoje”.

Depois de responder às perguntas, o usuário recebe a mensagem: “Parabéns, você foi qualificado a ganhar 1 passagem!”. Para concluir o processo, é preciso compartilhar a mensagem com 25 pessoas no WhatsApp, seguir o passo-a-passo na aba “retirar passagens” e aguardar o envio do brinde em até dois dias por e-mail.

Procurada, a Azul informou que o cupom é falso. “A companhia ressalta que toda e qualquer promoção realizada pela empresa é divulgada somente pelos canais oficiais: perfis nas redes sociais, site e e-mails de relacionamento com o cliente”.

Segundo o analista sênior de segurança da Kaspersky, Fabio Assolini, o resultado deste tipo de golpe pode variar entre consequências inofensivas até a ações que causam prejuízo financeiro. “A vítima pode ser direcionada para um site cheio de propaganda, mas inofensivo. O dono do domínio lucra a partir do número de visitas na página”.

Ainda de acordo com o especialista, há outras possibilidades: pode ser oferecido ao usuário a instalação de um aplicativo, legítimo ou não. Se for um aplicativo conhecido, o criminoso lucra ao promovê-lo.

Se o aplicativo for desconhecido o risco é maior. “Pode ser um código malicioso ou um vírus que infecta o celular. O vírus mais agressivo vai roubar sua senha, capturar número de cartão de crédito e o menos ofensivo vai exibir propaganda enquanto você utiliza o celular”, afirmou Assolini.

Ao concluir o questionário, o usuário também pode ser direcionado a uma página que solicita seu número de celular. “Como o processo é muito rápido, as pessoas preenchem. Ao colocar o número, ela está se inscrevendo em um serviço premium, que cobra semanalmente 3,99 reais ou 4,99 reais. A pessoa só se dá conta quando chegar a fatura ou perceber o saldo menor. O criminoso ganha comissão em cima de cada nova assinatura”.

Segundo Assolini, o tipo de golpe ao qual a pessoa será direcionada depende de vários fatores, inclusive do sistema operacional do celular. “Se você tem um Android, é mais provável que caia em uma página de instalação de aplicativo, porque mais pessoas possuem esse tipo de celular e o criminoso consegue lucrar mais. Se o seu celular é da Apple, na maioria das vezes ele vai te direcionar para a página de inscrições em serviços, porque imaginam que quem possui esse smartphone tem um perfil financeiro melhor”.

Ainda segundo ele, não é possível identificar quantas pessoas já caíram nesse golpe. “Essa técnica engana muita gente, o volume de pessoas que usam WhatsApp no Brasil é muito grande”.

O especialista ainda destacou que o autor desse golpe é o mesmo que promoveu os cupons falsos de desconto do Burger King.

Para se proteger, segundo ele, é necessário desconfiar. “Desconfie mesmo se estiver recebendo a mensagem do seu contato mais confiável e faça uma busca antes, se for verdade a empresa vai divulgar a promoção no site dela”.

A segunda recomendação é fazer uso de um bom antivírus, que bloqueia o acesso a links maliciosos.