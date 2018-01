Apple inicia venda do HomePod para concorrer com Amazon e Google

Depois de perder a temporada de compras de fim de ano, a Apple entrou na guerra dos alto-falantes inteligentes com o lançamento do HomePod, um dispositivo que usa seu assistente de voz Siri e compete com produtos similares da Amazon e do Google.

A Apple anunciou nesta terça-feira que começará a receber pedidos online para o HomePod na sexta-feira nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, pouco mais de um mês após a data inicialmente planejada.

O alto-falante controlado por voz custa 349 dólares (cerca de 1.130 reais) e foi lançado em junho. O dispositivo pode sugerir músicas e ajustar a temperatura da casa, além de enviar mensagens e transmitir notícias, informou a Apple em comunicado.

Os analistas têm debatido o impacto do atraso do lançamento para o sucesso do HomePod. A Apple previu receita na temporada de compras de fim de ano de entre 84 bilhões e 87 bilhões de dólares (cerca de 272 bilhões e 281 bilhões de reais), impulsionada principalmente pela venda do iPhone X, por isso é improvável que o atraso de algumas semanas do HomePod afetará o resultado financeiro da empresa, disse Bob O’Donnell, fundador da Technalysis Research, à Reuters em dezembro.

O perigo maior para a Apple, disseram os analistas, é o consumidor ter comprado um alto-falante rival e não ver necessidade imediata do novo produto da Apple. A Amazon e o Google reduziram os preços em seus alto-falantes mais básicos durante o fim do ano passado em um movimento agressivo para ganharem participação de mercado, disseram analistas.

A Apple está trabalhando para manter a assistente de voz Siri relevante diante da concorrência do Alexa, da Amazon, e do Google Assistant, ambos utilizados nos alto-falantes inteligentes das empresas.

A Apple também está contando com o HomePod para aumentar as assinaturas do serviço de música Apple Music e bloquear o crescimento do rival Spotify. Os alto-falantes inteligentes do Google e da Amazon permitem que os usuários acionem o Spotify por comando de voz, mas a Apple Music não funciona nos dispositivos rivais.