Apple reduz preço da troca de bateria do iPhone após polêmica

A Apple reduziu o preço da troca de bateria dos iPhones sem garantia após a polêmica sobre a queda de desempenho dos modelos mais antigos. Até dezembro de 2018, o custo de substituição da bateria cairá de 449 reais para 149 reais, uma redução de 300 reais.

Segundo a empresa, a diminuição do preço do serviço é válida para todo o mundo e para todos os donos de iPhone 6 ou posterior que precisarem trocar a bateria. A Apple informa que divulgará mais informações sobre a troca em seu site https://www.apple.com/br/.

A medida foi adotada após a Apple ser alvo de processos judiciais nos Estados Unidos que responsabilizam a empresa por diminuir deliberadamente a velocidade dos aparelhos mais antigos. Essa redução de velocidade atinge os modelos iPhone 6, 6S, SE e 7. No caso dos três primeiros modelos, a mudança foi feita por meio de uma atualização disponibilizada no ano passado. Para o iPhone 7, a alteração ocorreu com a liberação do iOS 11.2.

A empresa admitiu que há uma programação no sistema operacional dos aparelhos, o iOS, que diminui a velocidade de funcionamento conforme os smartphones ficam mais velhos.

Em comunicado, a Apple afirma que houve mal-entendidos sobre a lentidão dos aparelhos antigos e pede desculpas ao consumidor. “Nunca fizemos — e nunca faríamos — nada para encurtar intencionalmente a vida útil de qualquer produto Apple, nem para prejudicar a experiência e forçar o usuário a trocar de aparelho”, informa a companhia.

No mesmo texto, a empresa diz que “baterias recarregáveis são componentes consumíveis que perdem eficiência à medida que envelhecem quimicamente e sua capacidade de manter a carga diminui”.

“A forma como o aparelho é usado também afeta o desempenho da bateria durante sua vida útil. Por exemplo, deixar ou carregar o aparelho em um ambiente quente pode acelerar o envelhecimento da bateria. Essas são características químicas, comuns em baterias de íon de lítio em toda a indústria”, diz a empresa.

Para explicar os desligamentos repentinos, a Apple afirma que “bateria com envelhecimento químico também perde a capacidade de fornecer picos de energia, principalmente em um estado de pouca carga”.

“Para nós, um aparelho se desligar de repente, do nada, é algo inaceitável. Se nós pudermos evitar, não queremos que nossos usuários percam ligações, deixem de tirar fotos ou tenham qualquer outra parte da experiência com o iPhone prejudicada.”