WhatsApp começa a liberar stickers para usuários do Android e iOS

O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira que está liberando um pacote de figurinhas para usuários do Android e iOS. O novo recurso permite que o usuário se expresse por meio de desenhos – assim como acontece com os emojis.

Com a atualização, um novo botão surgirá no teclado do usuário – o recurso ficará localizado ao lado da opção “GIF”. A maioria dos usuários está familiarizada com as figurinhas (ou stickers), pois o recurso é usado no Instagram e Facebook.

Segundo o WhatsApp, as figurinhas chegarão a todos os usuários nas próximas semanas. Nos últimos dias, alguns usuários do iOS já começaram a receber a atualização.

Além dos stickers criados pelos desenhistas do WhatsApp, a plataforma também disponibilizará a criação de terceiros. Para isso, o artista deverá publicar um aplicativo das figurinhas na Play Store ou na App Store – quem fizer o download conseguirá utilizar as novas figurinhas dentro do WhatsApp.