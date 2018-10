WhatsApp terá ‘modo férias’ para silenciar conversas de uma vez por todas

O WhatsApp está testando o recurso modo férias, que permitirá silenciar usuários e grupos. A funcionalidade evitará que conversas silenciadas voltem a aparecer quando o usuário receber uma nova mensagem no texto arquivado.

Essa atualização foi detectada pelo WABetaInfo, site que analisa versões do aplicativo que ainda não foram lançadas. Com a ativação do modo férias, o aplicativo continuará recebendo mensagens. A diferença é que o usuário precisará acessá-las manualmente na aba ‘conversas arquivadas’.

Segundo o site, o modo férias será lançado em breve para os sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone. Atualmente, as conversas arquivadas deixam de ficar escondidas quando o usuário recebe uma nova mensagem.

Contas integradas

Segundo o WABetaInfo, outro recurso busca vincular as contas do Instagram e do WhatsApp dos usuários. Ambos os aplicativos pertencem ao Facebook.

Com a conexão entre as plataformas, usuários do Instagram poderão recuperar sua conta por meio do WhatsApp. Também será possível compartilhar o status do WhatsApp com a rede social de fotos.