Walmart encerra operação de vendas online no Brasil

O Walmart Brasil anunciou nesta sexta-feira, 10, o encerramento de sua operação de vendas online. A empresa passa por reestruturação desde que foi comprada pela gestora estadunidense Advent Global, em 2018.

A companhia informou que está trabalhando em uma nova estratégia a ser anunciada ao mercado, sem dar mais detalhes. “Nosso objetivo é atender nossos clientes onde quer que estejam, em qualquer canal”, comunica, em nota.

Segundo o Walmart Brasil, as vendas online representam uma “parcela mínima das vendas totais da companhia”.

De acordo com a nota, o foco da empresa, agora, é o atacado e o varejo físico, áreas em que a companhia enxerga um “enorme potencial de crescimento”. No começo de maio, o Walmart Brasil divulgou que vai transformas dez de seus hipermercados no país em atacados. Ao todo, a companhia tem 438 lojas no Brasil, em 18 estados.

Segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a rede de supermercados tem a terceira maior arrecadação do setor no país. A loja de departamento é conhecida por ser a maior empresa do mundo, segundo levantamento feito pela revista Fortune em 2018, com faturamento de 500,3 bilhões de dólares (1,98 trilhão de reais).