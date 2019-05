Lucro do Banco do Brasil cresce 40% e chega a R$ 4,2 bi no 1º trimestre

“Esse foi o maior resultado nominal em um trimestre na história do BB”, informou o banco, em comunicado. O resultado da instituição foi percentualmente maior que o dos três bancos privados no período: O Bradesco cresceu 22,2%, o Santander, 21,9%, e o Itaú, 7%.

Segundo o BB, o resultado foi influenciado “pelo crescimento do crédito com foco nas linhas com melhor relação risco/retorno e manutenção da qualidade da carteira; e pela especialização do atendimento somado ao avanço da estratégia digital com impactos positivos no desempenho das rendas de tarifas, bem como no controle das despesas e na satisfação dos clientes”.

A carteira de crédito totalizou 684,1 bilhões de reais, crescimento de 0,8% em 12 meses, com destaque para pessoa física e agronegócio, que avançaram 7,8% e 1,5% na comparação anual. O índice de inadimplência superior a 90 dias atingiu 2,59% no final de março.