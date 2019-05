Vale tem prejuízo de R$ 6,5 bi no 1º trimestre após Brumadinho

A Vale teve prejuízo líquido de 1,642 bilhão de dólares (o equivalente a 6,486 bilhões de reais) no primeiro trimestre deste ano, devido a impactos da tragédia da ruptura da barragem de Brumadinho (MG), em 25 de janeiro. No mesmo trimestre do ano passado, a companhia havia registrado lucro de 1,590 bilhão de dólares (6,281 bilhões de reais).

De acordo com a companhia, as questões envolvendo Brumadinho levaram à empresa a apresentar o seu primeiro Ebitda (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado negativo na história, de 652 milhões de dólares no trimestre. Nos primeiros três meses de 2018, a empresa reportou Ebitda de 3,926 bilhões de dólares.

O rompimento da barragem da mina de ferro Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), com capacidade para armazenar mais de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração, liberou uma onda de lama que atingiu instalações da empresa, mata, comunidades e rios da região, incluindo o importante rio Paraopeba. Foram confirmados, até o momento, 237 mortos, outras 33 pessoas ainda estão desaparecidas.