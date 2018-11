Vendas no varejo do país recuam 1,3% em setembro ante agosto

As vendas no comércio varejista brasileiro recuaram 1,3% em setembro ante agosto, informou nesta terça-feira, 13, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A receita, nesta base de comparação, caiu 0,2%. Já na comparação com setembro do ano anterior, as vendas tiveram crescimento de 0,1% e as receitas uma alta de 4,1%.

No acumulado de 2018, a alta das vendas é de 2,3%, enquanto que o da receita é de 4,3%.

Segundo o IBGE, houve queda no volume de vendas de seis das oito atividades pesquisadas na comparação entre setembro de 2018 e agosto do mesmo ano. A maior pressão negativa se deu na venda de combustíveis, e lubrificantes, com redução de 2%. Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo também tiveram redução, de 1,2%. Outro segmento que a retração chamou a atenção foi o de Livros, jornais, revistas e papelaria, com queda de 1%.

As vendas cresceram apenas nos setores de Móveis e eletrodomésticos, com alta de 2%, e de Tecidos, vestuário e calçados, 0,6%.

As vendas no varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, caíram 1,5% em setembro sobre agosto. As vendas de veículos e motos, partes e peças retraíram 0,1%, enquanto as de material de construção tombaram 1,7%.