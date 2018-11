Empresas antecipam promoções da Black Friday; veja 9 descontos

Oficialmente, a Black Friday deveria acontecer só em 23 de novembro. Criada nos Estados Unidos, a liquidação é realizada na primeira sexta-feira após o Dia de Ação de Graças, que neste ano cai em 22 de novembro. Mas no Brasil o comércio decidiu flexibilizar a data. Em vez de Black Friday, algumas lojas estão chamando de Black November, ou seja, é um mês todo de promoção.

As que inauguram suas campanhas na próxima semana estão chamando de Black Week. O calendário também não se encerra na sexta. Algumas marcas prometem estender a liquidação por todo o próximo fim de semana, dias 24 e 25, enquanto outras prometem emendar com a segunda-feira, batizada de Cyber Monday.

Mas a diferença mais marcante em relação à liquidação original americana são os os porcentuais de descontos. Embora os lojistas prometam liquidações de até 70%, monitoramentos feitos nos anos anteriores mostram que o porcentual médio por aqui é de 30%.

Para este ano, a expectativa da Ebit/Nielsen é que as vendas para a Black Friday atinjam 2,43 bilhões de reais, um aumento de 15% em relação a 2017. A recomendação para identificar promoções verdadeiras é acompanhar os preços dos produtos desejados com o máximo de antecedência.

“Faça uma listinha de compras e anote os preços. Na data, você vai saber se o desconto é vantajoso”, recomendou Ricardo Bove, diretor do site Black Friday, que idealizou o evento no Brasil. “Se esperar para pesquisar na hora, pode voltar e não encontrar mais o item”.

Veja abaixo alguns descontos antecipados:

Nespresso

A marca começa hoje sua Black November a partir de hoje com descontos de até 50% em sua linha de produtos e cortesia na compra de cápsulas. A campanha vai até a Cyber Monday, comemorada em 26 de novembro – a primeira segunda-feira após a Black Friday. Durante a promoção, os kits de Máquina, com pack de cápsulas e acessórios terão descontos de até 45%. Esse é o caso da Máquina Essenza Mini, com 100 cápsulas e um par de xícaras, que será vendida de 710 reais por 390 reais.

MSC Cruzeiros

A empresa de cruzeiros programou descontos de até 40% em dezenas de saída para compras realizadas entre hoje e o dia 23. São diversas opções de cruzeiros pela América do Sul e roteiros internacionais – nesses casos, as tarifas ficarão disponíveis em reais e poderão ser parceladas em até 10 vezes sem juros. No MSC Fantasia, saída em 2 de março, a viagem sairá a partir de 2.699 reais por pessoa. O itinerário é Rio de Janeiro, Salvador, Ilha Grande, Búzios, Rio de Janeiro.

ParPerfeito, OurTime e Divino Amor

Durante todo o mês de novembro, quem tiver interesse em entrar no mundo dos sites e aplicativos de relacionamento, terá 50% de desconto em todos os planos disponíveis. Para ter acesso à promoção, basta se cadastrar, preencher o perfil e escolher qualquer um dos planos – o desconto será aplicado automaticamente.

TIM

Na Black Friday antecipada, o iPhone 6S sairá por 1.499 reais, enquanto o Moto G6Play será vendido por 499 reais. A promoção acontece tanto nas lojas, como no site da operadora (tim.com.br).

XP Investimentos

No período de 19 a 23, a corretora vai reduzir de 5.000 reais para 1.000 reais a aplicação mínima em produtos de renda fixa, como CDBs, LCIs e LCAs, realizada entre 10h e 15h. Os Fundos de Previdência XP Icatu Horizonte Prev FIC FIRF e XP Icatu Horizonte Macro Prev FIM também entram na Black Friday com redução da aplicação mínima de 5.000 1.000 reais.

Tenda

A construtora tem imóveis à venda com desconto na capital de São Paulo e nas cidades de Cotia, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Suzano e São José dos Campos. Durante a promoção, que vai de 19 a 23 de novembro, haverá imóveis a venda a partir de 110 mil reais. Para aproveitar as ofertas ou fazer uma simulação de financiamentos, os interessados podem se dirigir a uma das 12 lojas da Tenda no estado de São Paulo ou entrar em contato pelo Fale Conosco no site da empresa (www.tenda.com).

Imaginarium

Promoções começam a partir do dia 14 e se estendem durante o fim de semana após a Blaclk Friday. Entre os itens em liquidação estão o ‘Espelho com Led Camarim Edição Única’, que será vendido por 69,90 reais – o preço anterior era de 299,90 reais – ou a Câmera Fita K7 – de 599,90 reais por 399,90 reais. A partir do dia 23, outros itens entram em desconto, como o Led Bluetooth de bolso, cujo preço cairá de 49,90 reais para 199,90 reais.

Câmera fita k7 da Imaginarium Câmera fita k7 da Imaginarium

Cartões Credicard

Novos clientes que contratarem o Credicard Mastercard Black entre os dias 12 e 21 de novembro ganham a primeira anuidade grátis. Atuais clientes terão descontos oferecidos por empresas parceiras, como ecolar, Natura, Evino, Hertz, Avis, na loja de benefícios.

Experimento Intercâmbio Cultural

A empresa de intercâmbio da CVC dará um desconto de 200 dólares (americanos, canadenses ou australianos), libras ou euros na compra do programa de férias, com embarques programados para janeiro ou julho de 2019. O desconto é válido para compras realizadas entre os dias 19 e 24 de novembro.