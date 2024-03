Vale cai sob peso do minério e pode segurar recuperação do Ibovespa

O minério de ferro tombou 5,41% na bolsa de Dalian nesta segunda. É quase um decreto de baixa para a Vale, que cede 1,21% no pré-mercado em Nova York, e um sinal bastante pesado para o Ibovespa , que fechou a semana passada em queda após o derretimento das ações da Petrobras.

Não há um dado específico que justifique tamanho tombo da commodity. No final de semana, a China divulgou que a inflação do país voltou a ficar positiva pela primeira vez desde agosto, um sinal de recuperação da demanda no país. Além disso, o governo chinês disse que adotará medidas de apoio às construtoras, notícia que deveria animar o minério. No fim, as ações chinesas subiram, a commodity, a maior beneficiada pela medida, não.

Quem também despencou foi o índice Nikkei, que estava em suas máximas históricas. O Japão revisou os dados do PIB do quarto trimestre, de uma queda na economia para uma leve alta. Foi de -0,1% para +0,1%, na comparação com o 3º tri.

Isso recolocou na mesa a possibilidade de o banco central japonês elevar as taxas de juros do país já na próxima reunião, que ocorre dia 18. E causou o efeito-cascata na bolsa.

Mas não é só o mercado japonês que começa a semana azedo. As principais bolsas europeias recuam, assim como os futuros em Nova York. O dia não só é de agenda fraca, mas também de expectativa pela divulgação da inflação oficial americana, que sai amanhã.

E o Brasil nisso? Contrariando todos os sinais, o EWZ opera em alta de 0,77%, após ter caído 2,33% na sexta-feira. Os recibos de ações da Petrobras avançam 0,47%, isso após a baixa de mais de 10% no final da semana passada. A decisão de não pagar dividendos extraordinários custou R$ 55 bilhões em valor de mercado para a companhia e levou a uma disparada do dólar para perto de R$ 5.

Hoje, o presidente Lula recebe o CEO da Petrobras para reunião. A pauta não foi informada.

Agenda do dia

08h25: BC divulga Relatório Focus

11h: Haddad se reúne com o presidente da Febraban, Isaac Sidney

15h: Lula recebe o CEO da Petrobras, Jean Paul Prates

Balanços: Direcional, Localiza e Natura, após o fechamento