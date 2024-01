Uso do rotativo do cartão bate recorde em novembro, com R$ 33 bi

O uso do rotativo do cartão de crédito bateu recorde em novembro de 2023. Segundo dados do Banco Central divulgados nesta quinta-feira, 4, a oferta de crédito da modalidade foi a maior desde 2011, início da séria histórica do Banco Central, cm 32,9 bilhões de reais no mês. Enquanto isso, a taxa atingiu o patamar de 434,41% ao ano.