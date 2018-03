Uber: vídeo mostra acidente com carro autônomo que matou pedestre

A polícia da cidade americana de Tempe, Arizona, divulgou o vídeo gravado a partir do carro autônomo da Uber que atropelou e matou uma pedestre no domingo. O veículo é parte dos testes que a companhia faz nos Estados Unidos para lançar serviço de transporte sem motoristas. O caso está sendo investigado pelas autoridades para determinar de quem é a responsabilidades no acidente.

O vídeo mostra o registro de duas câmeras do veículo: uma localizada na parte frontal, mostrando a via, e outra no interior, com imagens do condutor. Na câmera frontal, é possível ver Elaine Herzberg, de 49 anos, cruzar a estrada conduzindo uma bicicleta. Ela surge de uma região com sombra poucos segundos antes de ser atingida. O carro, no entanto, não parece reduzir a velocidade até o momento da colisão.

No interior, é possível ver a condutora, Rafaela Vasquez, olhando várias vezes para baixo. O carro da Uber se dirige sozinho, mas as leis americanas exigem que haja uma pessoa ao volante para assumir o controle em caso de emergência. Instantes antes do atropelamento, Rafaela demonstra ter sido surpreendida pelo aparecimento de Elaine.

A Uber suspendeu os testes com veículos autônomos após o acidente. Além de Tempe, a empresa tinha programa similar em São Francisco (Califórnia) e Pittsburgh (Filadélfia). A polícia de Tempe disse que está investigando o caso, e que divulgará novas informações conforme estiverem disponíveis.

Além da Uber, os carros autônomos da Tesla Motors e do Google também já se envolveram e acidentes, mas não havia, até o momento, registro de morte de pedestres.

O CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, tuítou a respeito do acidente no início da tarde de segunda-feira, lamentando o ocorrido. “Notícias incrivelmente tristes do Arizona. Nossos pensamentos estão com a família da vítima, enquanto trabalhamos com as autoridades locais para entender o que aconteceu”, escreveu o executivo.