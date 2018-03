Toyota interrompe testes com carro autônomo após acidente da Uber

A Toyota anunciou a paralisação dos testes com seus carros autônomos em vias dos Estados Unidos após o acidente com o veículo da Uber, que culminou na morte de uma mulher nesta segunda-feira. As informações são do jornal The New York Times.

De acordo com a publicação, os testes foram suspensos em São Francisco e nas vias públicas próximas ao centro de pesquisa da empresa em Ann Arbor, no estado norte-americano de Michigan. Ainda assim, a Toyota continua a testar veículos autônomos em três ambientes fechados, dois deles em Ann Arbor e um terceiro conhecido como Estação GoMentum, uma antiga estação de armamentos navais em Concord, na Califórnia.

“Falamos aos nossos motoristas que tirem alguns dias de folga para que possamos avaliar a situação”, disse o porta-voz da Toyota, Rick Bourgoise, ao NYT.

A Toyota possui uma frota de carros autônomos em teste, mas conta com engenheiros e motoristas de segurança que podem controlar o veículo caso necessário – a Uber mantinha o mesmo esquema de segurança no carro envolvido no acidente, segundo a publicação norte-americana.

Segundo a BBC, a montadora não tem um cronograma para reiniciar os testes. Até o acidente da Uber, a Toyota tinha como expectativa fabricar carros autônomos em 2020.

A Ford Motor e General Motors são outras montadoras que testam carros autônomos. Em agosto do ano passado, o veículo autônomo da Ford começou a entregar pizzas nos Estados Unidos.