Uber diz que pagou quase R$ 1 bi em impostos no Brasil em 2017

A Uber divulgou nesta sexta-feira o valor de impostos recolhidos pela empresa no Brasil em 2017. Segundo a companhia, foram pagos 971,8 milhões de reais em tributos federais (como PIS, Cofins e Imposto de Renda) e municipais (como o ISS e contribuições).

“O ano passado foi marcado pelo rápido crescimento do serviço oferecido pela empresa no Brasil”, informa a companhia. “A Uber chegou a todas as capitais do país no mês de junho.”

O anúncio acontece às vésperas de a Câmara dos Deputados voltar a discutir o projeto de lei que regulamenta aplicativos de transporte de passageiros. O texto está na pauta de votação de terça-feira.

O projeto, de autoria da Câmara, foi modificado no Senado e por isso precisa voltar à Casa para nova análise. O autor do PLC 28, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), já afirmou que pretende derrubar as alterações feitas pelo Senado e devolver o controle do serviço às prefeituras.

Os senadores alteraram quatro pontos da medida, como a remoção da exigência de que os motoristas tenham autorização da prefeitura para exercer a atividade. Os senadores também retiraram a exigência de os automóveis terem placas vermelhas, com registro em nome do condutor e na cidade em que o serviço é prestado.

No ano passado, as empresas do setor – Uber, Cabify e 99 – fizeram campanha nas redes sociais e por meio de torpedos e e-mails alertando seus usuários sobre o risco da votação do PLC 28 para o setor. O argumento das empresas é que a proposta prejudica o modelo de negócios, além de não ter sido debatida com a população.

As empresas alegam ainda que o serviço ofereceu renda para milhares de desempregados. Só na Uber, o número de motoristas parceiros cadastrados saltou de 50 para 500 mil em 2017.