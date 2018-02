Novo app da 99 impede pagamento com cartão de débito

O novo aplicativo da 99, lançado no final de janeiro com a promessa de reduzir o tempo para localizar um motorista, recebeu muitas reclamações de seus usuários. Entre as principais queixas está a impossibilidade de pagar as corridas com cartão de débito.

Logo após a mudança, o aplicativo passou a permitir o pagamento apenas por meio de cartão de crédito ou PayPal.

Outra crítica constante é sobre a dificuldade que o aplicativo tem para localizar a localização de origem do passageiro.

“Depois da atualização, eu peguei carro com a 99 colocando meu endereço já cadastrado como ponto de desembarque e eles me mandam para um endereço totalmente diferente, lá no começo da minha rua que é enorme – e eu moro no final da rua. O valor acaba sendo bem maior que o sugerido porque o motorista tem que andar muito mais para chegar no local de entrega”, escreveu um usuário no site Reclame Aqui.

Outras mudanças introduzidas pelo novo aplicativo, como o taxímetro também foram alvo de queixa no Reclame Aqui. “Se o aplicativo informa o valor aproximado, o valor deve ser aproximado e não brutalmente maior! Não fui informada de que iria ser utilizado o taxímetro, do contrário não teria utilizado o aplicativo!”, afirma outra usuária cuja queixa não foi respondida no Reclame Aqui.

Procurada, a 99 informa que a opção de pagamento com cartão de débito já está disponível na nova versão do aplicativo. “E que está trabalhando no aperfeiçoamento da localização do usuário”. No entanto, testes realizados por usuários não encontraram a opção de pagamento com cartão de débito – a empresa ainda não se manifestou sobre essa questão.

Por volta das 18h35, empresa informou que já fez uma atualização permitindo que o usuário insira seu endereço exato, incluindo o número. Mas a atualização não foi detectada em testes internos.