Carnaval: quais os itens mais esquecidos em carros da Uber

A Uber divulgou nesta sexta-feira a relação dos itens mais esquecidos pelos foliões dentro dos carros dos motoristas parceiros durante o Carnaval. O campeão de esquecimento é justamente aquele utilizado para chamar um carro pelo aplicativo, o celular.

Segundo a Uber, o Carnaval é historicamente o período com maior número de itens esquecidos dentro dos carros dirigidos por motoristas do aplicativo. Entre os dias 7 e 13 de fevereiro foram deixados 7.000 objetos.

Levantamento feito pela empresa mostra que foram largados muitos itens relacionados ao Carnaval, como fantasias, máscaras, tiaras, cocares, perucas, glitter, coolers de bebidas e latas de cerveja. Em Porto Alegre, por exemplo, um usuário esqueceu um trompete.

A turma que preferiu participar de churrascos a brincar o Carnaval deixou para trás como sacolas com carnes bovinas e de frango cruas, linguiças, sacos de pão e espetos. Entre os itens curiosos estão um álbum de casamento e alianças.

Em caso de esquecimento de objetos dentro do carro, a Uber informa que basta entrar em contato com o motorista por meio do aplicativo. Para fazer esse contato é preciso abrir a aba ‘ajuda’ do aplicativo e selecionar a opção ‘reportar um problema com essa viagem’. Logo depois, deve clicar em ‘itens perdidos’ a por fim a opção ‘etre em contato com o motorista sobre um item perdido’.

A partir daí, o aplicativo te coloca em contato com o motorista e é possível combinar com ele uma maneira de devolver o item. Se estiver sem o celular, faça o contato pelo site help.uber.com.

Itens mais esquecidos (no Brasil, de sexta a terça)

Celular Chaves Carteira Óculos Documentos

Cidades mais esquecidas (em proporção ao número de viagens feitas na plataforma)

Rio Branco (AC) Marabá (PA) Poços de Caldas (MG) Arapiraca (AL) Sobral (CE) Petrolina (PE) Governador Valadares (MG) Itajaí (SC) Rondonópolis (GO) Rio Verde (GO) Brasília (DF) Imperatriz (PE) Petrópolis (RJ) São Luís (MA) Criciúma (SC) Uberlândia (MG) Teresina (PI) Feira de Santana (BA) Ribeirão Preto (SP) Caruaru (PE)

Itens mais curiosos (no Brasil, de sexta a terça)