TST faz proposta para evitar greve dos Correios

Para evitar uma greve nacional prevista para esta quarta-feira (8), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) apresentou nesta terça (7) uma proposta de conciliação entre os Correios e seus funcionários.

Segundo o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, a proposta inclui reposição salarial pela inflação no período (com perdas de 3,68%), medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), sem reajuste real, e está condicionada ao fim dos planos de greve. Ou seja, a remuneração só será reajustada se a categoria desistir da paralisação desta prevista para esta quarta (8).

Os funcionários têm até quinta-feira (9) para avaliar e votar a proposta em assembleia, enquanto os Correios têm até sexta-feira (10) para se manifestar.

Procurada, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (FENTECT) informa estar avaliando a proposta.

Os funcionários dos Correios reivindicam aumento salarial de 5% para a categoria e pedem a permanência de vários benefícios, como assistência médica, vale-cultura e programa de participação nos lucros ou resultados (PLR).