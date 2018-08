Funcionários dos Correios planejam nova greve para quarta-feira

Os funcionários dos Correios ameaçam entrar em greve nacional por tempo indeterminado a partir desta quarta-feira (8) para reivindicar reajuste salarial de 5% para a categoria. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos e Similares de São Paulo (Sintect-SP), uma assembleia nesta terça-feira vai decidir a paralisação.

“Estamos pedindo a manutenção do nosso acordo coletivo. A empresa está pedindo exclusão de várias cláusulas, como assistência médica, vale-cultura e programa de participação nos lucros e resultados (PLR) alegando estar em uma crise financeira”, afirma Douglas Melo, diretor do sindicato.

Além do reajuste salarial, os funcionários pedem o retorno do convênio médico, permanência do tíquete refeição nas férias, do adicional de férias de 70% e do vale cultura.

Em março deste ano, uma outra greve da categoria reuniu 91% do efetivo da empresa, segundo o sindicato.

Procurado, os Correios afirmam que ainda estão em negociação com as representações sindicais.