Carteira de trabalho poderá ser emitida pelos Correios em SP

Os Correios poderão emitir carteiras de trabalho a partir do dia 21 de agosto. Por enquanto, o acordo com o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) vale apenas para o estado de São Paulo, mas o plano da pasta é expandir a parceria para todas as regiões do país.

Hoje, o serviço de emissão de carteiras é realizado em Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e em centros de atendimento e prestação de serviços ao cidadão, como o Poupatempo, em São Paulo. A rede atualmente conta com cerca de 2.100 postos de atendimento. Com a nova parceria, 400 agências dos Correios devem participar do projeto.

“O propósito da parceria é oferecer um serviço mais ágil e acessível ao trabalhador”, afirma Admilson Moreira, secretário executivo substituto do Ministério do Trabalho. De janeiro a maio deste ano, foram emitidas mais de 2,3 milhões de carteiras de trabalho no país, informa o órgão.