TOTVS oferece 550 vagas para cursos gratuitos de programação

A empresa de tecnologia de informação TOTVS abriu as inscrições para cursos gratuitos de programação – as aulas de Introdução a Programação, Scratch, HTML, Python, ADVPL ou Design Thinking serão ministradas no dia 19 de outubro.

As inscrições são limitadas – serão oferecidas apenas 550 vagas. Por isso, o interessado precisa reservar uma vaga neste site.

Interessados em aprender sobre programação e desenvolvimento de códigos, estudantes e profissionais de Tecnologia da Informação (TI) podem participar. O pré-requisito é que os inscritos tenham 18 anos ou mais.

Os cursos acontecem na Avenida Braz Leme, em Santana, São Paulo. Há aulas no período da manhã e tarde. Segundo a TOTVS, os cursos serão oferecidos para celebrar o Dia do Profissional de TI.