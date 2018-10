Programas de trainee da Nestlé, Pepsico e Cielo estão na reta final

Na reta final para as inscrições dos programas de trainee e estágio, as empresas ainda têm 236 vagas em aberto – entre elas, Cielo, Twitter e B2W. Outubro é conhecido por ser o último mês de candidatura para os programas de seleção.

Neste ano, duas tendências podem ser verificadas: 1) as empresas estão recorrendo cada vez mais à inteligência artificial para selecionar os candidatos ideais — a tecnologia compara os dados da pessoa com a descrição da vaga; 2) outra novidade é o currículo às cegas. Nesse último modelo, informações como formação, experiência, idade e sexo são omitidas nas etapas iniciais da seleção para não interferir no resultado. PepsiCo e Nestlé, que ainda estão com programas em aberto, são duas das empresas utilizando a técnica.

No Brasil, 17,6 milhões de jovens têm condições para estagiar no nível médio, técnico e superior, mas menos de 1% está ocupada. Entre os brasileiros de 14 a 24 anos, 40,1% não trabalha, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No ensino superior, que engloba a maioria das vagas de estágio, são 8 milhões de estudantes, mas apenas 740.000 estão trabalhando. Isso significa que apenas 10% dos alunos conseguem um emprego, em média.

Confira as vagas em aberto, de acordo com a data de encerramento de cada uma delas:

Trainee

B2W

A empresa, dona das marcas Americanas.com e Submarino, está com as inscrições abertas para seu programa de trainee até o dia 15 de outubro. A candidatura deve ser realizada no site da empresa.

Para participar, é necessário ter concluído a graduação entre julho de 2016 e julho de 2018. Pós-graduados também podem candidatar-se desde que o curso tenha sido finalizado entre julho de 2016 e o mesmo período de 2019.

Segundo a empresa, cursos de MBA, mestrado ou pós-graduação serão considerados diferenciais. As vagas são para as unidades da empresa em São Paulo e Rio de Janeiro.

Após as inscrições, os candidatos participam de provas online, dinâmicas de grupo, entrevista com o comitê executivo da empresa e painel com a diretoria. O programa tem início em fevereiro de 2019.

Além do salário, os profissionais recebem vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, descontos em universidades e escolas de idiomas.

Salário: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisito: inglês a partir do avançado e disponibilidade para mudanças

Cursos: administração, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências da computação, comunicação social, física, engenharias, estatística, matemática, relações internacionais ou tecnologia da informação

Nestlé

Recém-formados podem inscrever-se para o programa de trainee da Nestlé até o dia 17 de outubro. A candidatura pode ser realizada por meio deste site.

Para participar, os profissionais devem ter concluído a graduação a partir de dezembro de 2016 ou estar no último semestre da faculdade. Desde o ano passado, a empresa aderiu o currículo “às cegas”, em que os avaliadores não têm acesso aos currículos dos candidatos até a última etapa.

“Isso oferece maiores chances dos participantes mostrarem seu potencial ao longo das etapas”, explicou a Nestlé em comunicado.

Durante o processo seletivo, o candidato preenche testes de inglês e lógica e participa de uma dinâmica online. Os aprovados vão para a etapa final que acontece na sede da empresa, em São Paulo, durante o mês de novembro.

Salário: não divulgado

Vagas: não divulgado

Pré-requisito: inglês a partir do avançado e disponibilidade para mudanças e viagens

Cursos: sem restrição

PepsiCo

A empresa está com as inscrições abertas para seu programa de trainee até o dia 19 de outubro. A candidatura pode ser realizada neste site.

Podem participar recém-formados que tenham concluído o curso entre 2016 e 2018. A PepsiCo disponibilizou 18 vagas para os profissionais.

“Não fazemos distinção de universidade, gênero ou raça. Nosso objetivo é atrair pessoas diversas que tenham identificação com a cultura da companhia”, explicou em comunicado o vice-presidente de Recursos Humanos da empresa, Mauricio Pordomingo.

Após as inscrições, os candidatos preenchem um formulário para avaliar sua identificação com a cultura da empresa. Na próxima fase, são realizados cases online. Os aprovados participam de uma etapa presencial com atividades em grupo e entrevistas.

As vagas são para a sede da empresa em São Paulo, mas alguns profissionais podem ser alocadas para outras cidades, informou a PepsiCo.

Salário: não divulgado

Vagas: 18

Pré-requisito: inglês a partir do avançado e disponibilidade para mudanças e viagens

Cursos: administração, ciência da computação, ciências biológicas, ciências contábeis, comunicação social, contabilidade, direito, economia, engenharia (todas), estatística, farmácia, informática, jornalismo, marketing, pedagogia, psicologia, publicidade e propaganda, relações públicas, entre outras

Cielo

A Cielo está selecionando recém-formados para seu programa de trainee. As inscrições vão até o dia 22 de outubro no site da empresa.

Para concorrer a uma das 12 vagas, os jovens devem ter concluído a graduação entre dezembro de 2016 e o mesmo período de 2018.

Durante o processo seletivo, os candidatos passam por uma triagem de currículos e testes online. Os selecionados participam de dinâmicas de grupo presenciais. Os finalistas ainda realizam o Fintech Day, uma etapa em que os participantes vivenciam o dia a dia de uma fintech, que é uma empresa de tecnologia do setor financeiro.

Os trainees recebem, além do salário, assistência médica e odontológica, previdência privada, auxílio-refeição, fretado, estacionamento ou vale-transporte, seguro de vida, horários flexíveis e “sexta curta”, quando profissionais podem encurtar sua jornada de trabalho.

Os aprovados trabalharão na sede da Cielo em Alphaville (SP). O programa tem início em janeiro de 2019.

Salário: não divulgado

Vagas: 12

Pré-requisito: inglês a partir do avançado e disponibilidade para mudanças e viagens

Cursos: sem restrição

Estágio

Twitter

Os estudantes podem inscrever-se no programa de estágio do Twitter até o dia 15 de outubro. A candidatura pode ser realizada neste site.

Após as inscrições, os selecionados participam de uma dinâmica em grupo, entrevista com recrutadores, painel com business case e entrevistas individuais. O programa tem início em janeiro de 2019.

Para participar, os estudantes devem concluir a graduação a partir de junho de 2020. A sede da empresa está localizada em São Paulo.

Além da remuneração, os estagiários recebem vale-transporte, vale-refeição e reembolso de academia.

Bolsa-auxílio: 1.962 reais

Vagas: 6

Pré-requisito: graduação a partir de junho de 2020

Cursos: sem restrição

EDP



A empresa, que atua no setor elétrico, está com as inscrições abertas do seu programa de estágio até o dia 15 de outubro. É possível realizar a candidatura neste site.

Para participar, é necessário concluir a graduação a partir de dezembro de 2019 e estar, no mínimo, no segundo ano da faculdade. As vagas disponibilizadas são para as unidades da empresa em São Paulo (SP), Mogi das Cruzes (SP), São José dos Campos (SP), Guarulhos (SP), Pecém (CE) e Vitória (ES).

Após as inscrições, os estudantes realizam testes online e de uma avaliação da Cia de Estágios. Em seguida, os selecionados vão para a etapa One Day, onde participam de uma dinâmica de grupo presencial. Os aprovados terão uma entrevista com o gestor no mesmo dia.

Além da bolsa auxílio, os estagiários recebem vale-refeição e vale-transporte, seguro de vida e assistência médica, projetos de incentivo ao esporte, programa de assistência financeira, jurídica e social e descontos em estabelecimentos comerciais.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 40

Pré-requisito: inglês intermediário e conhecimento no pacote office

Cursos: engenharias (de produção, de energia, elétrica e civil), administração, ciências contábeis, ciências econômicas, psicologia, estatística, matemática, física, ciências atuarias, ciências sociais e tecnologia da informação

DOW

A empresa está com as inscrições abertas para seu programa de estágio até o dia 19 de outubro. Os estudantes podem candidatar-se neste site.

Para participar, é necessário concluir a graduação a partir de dezembro de 2019. Após as inscrições, são realizados testes online, dinâmica em grupo e painel de negócios.

As vagas são para as unidades da DOW nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Pará e Bahia.

Além da bolsa-auxílio, o estagiário recebe vale-transporte, seguro saúde, refeitório no local e Gympass.

Bolsa-auxílio: de 1.500 a 1.700 reais

Vagas: 30

Pré-requisito: inglês avançado

Cursos: administração, marketing, comunicação e engenharias

Henkel

A empresa de produtos químicos, que fabrica a SuperBonder, está com as inscrições abertas para seu programa de estágio. A candidatura pode ser feita até o dia 31 de outubro no site da Cia de Estágios.

Após as inscrições, o estudante preenche testes online e participa de mais duas fases: a análise qualitativa e o painel de negócios. As vagas são para as unidades da empresa na Lapa, Itapevi, Jundiaí e Diadema – podem participar estudantes do penúltimo ano de graduação.

Além da bolsa-auxílio, a empresa oferece assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte ou fretado, vale-refeição ou refeitório e 13ª bolsa-auxílio.

Bolsa-auxílio: 1.700 reais

Vagas: 15

Pré-requisito: inglês a partir do intermediário e conhecimentos em informática

Cursos: administração, engenharias, química, economia, relações internacionais, marketing, comércio exterior e áreas afins

Corteva

A holding agrícola da empresa DowDuPont está recrutando novos estagiários de nível técnico e superior. As inscrições podem ser realizadas neste site até o dia 31 de outubro.

Entre os pré-requisitos, estão a necessidade do estudante concluir o curso a partir de dezembro de 2019. A empresa tem unidades em Alphaville (SP), Itumbiara (GO), Formosa (GO), Passo Fundo (RS), Santa Cruz do Sul (RS), Santa Rosa (RS) Planaltina (DF) e Toledo (PR).

Os estudantes participam de testes online e de uma dinâmica de grupo presencial. Os selecionados vão para uma entrevista com gestor. Estão disponíveis 40 vagas.

O início do programa é em fevereiro de 2019. A DowDuPont oferece aos estudantes seguro de vida, plano médico e odontológico, subsídio farmácia, auxílio-refeição, auxílio-transporte e GymPass.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 40

Pré-requisito: graduação a partir de dezembro de 2019

Cursos: administração, agronomia, ciências contábeis, comunicação, direito, economia, engenharias (de material, produção, química), jornalismo, letras, marketing, publicidade e propaganda, relações públicas, secretariado e tecnologia da informação

AkzoNobel

A fabricante das Tintas Coral está com as inscrições abertas para seu programa de estágio. A candidatura pode ser realizada neste site até o dia 31 de outubro.

A empresa exige que os estudantes concluam a graduação a partir de dezembro de 2020. As vagas são para as localidades da empresa em São Paulo (SP), São Roque (SP), São Bernardo do Campo (SP), Santo André (SP), Mauá (SP) e Recife (PE).

Após as inscrições e testes online, os selecionados participam de uma dinâmica em grupo e painel de negócios. Os aprovados começam a trabalhar em fevereiro de 2019.

Os estagiários recebem bolsa-auxílio, vale-transporte ou fretado, estacionamento, assistência médica e odontológica, refeitório no local, seguro de vida e 13ª bolsa-auxílio.

Bolsa-auxílio: de 1.680 a 1.806 reais

Vagas: 30

Pré-requisito: inglês intermediário e conhecimento no pacote office

Cursos: sem restrição

Logicalis

A multinacional está selecionando estagiários até o dia 31 de outubro. As inscrições podem ser realizadas no site da Cia de Estágios.

Os participantes devem concluir a graduação entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020. A empresa vai recrutar estudantes para as unidades de Barueri (SP), Campinas (SP), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Após as inscrições, é necessário o preenchimento de testes onlines. Os selecionados realizam uma dinâmica em grupo, painel com gestores e entrevistas.

Além da bolsa-auxílio, a empresa oferece vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, estacionamento, quick massage e vans para acesso ao metrô.

Bolsa-auxílio: não divulgado

Vagas: 45

Pré-requisito: inglês intermediário e espanhol desejável

Cursos: administração, ciências da computação, ciências econômicas, engenharia de telecomunicação, engenharias (de computação, elétrica e de produção), matemática e sistemas da informação

Outros programas

Summer Job

O centro de inovação Cesar está recebendo inscrições para o Summer Job até o dia 14 de outubro. O programa é similar ao estágio – os alunos experimentam uma vivência do mercado de trabalho com coach e a criação de um projeto. Neste ano, os aprovados recebem uma bolsa única de 2.000 reais e passagens aéreas. O Summer Job tem duração de seis semanas.

É necessário estar cursando a partir do segundo ano da graduação para participar. O programa tem início no começo de 2019 nas cidades de Recife (PE), Sorocaba (SP), Curitiba (PR) e Manaus (AM).

Após as inscrições, os estudantes participam de atividades online que geram um ranking – os melhores colocados avançam para a próxima fase, de entrevistas.

“Há um buraco entre o mercado de trabalho e a acadêmia”, disse o executivo-chefe de negócios do Cesar, Eduardo Peixoto. “O nosso programa veio para construir essa ponte”.

Durante o Summer Job, o estudante recebe treinamentos para a criação de um projeto – o objetivo é solucionar o problema de uma empresa real. Peixoto conta que muitos alunos são contratados após o programa. “O RH das empresas vem assistir o pitch [apresentação] dos estudantes no fim do programa. Muitos conseguem uma vaga”.

Neste ano, Liberty Seguros, Motorola e Unilever são algumas das empresas parceiras – e que acompanharão o desempenho dos alunos.

Remuneração: 2.000 reais

Vagas: não divulgado

Pré-requisito: inglês avançado

Cursos: ciência da computação, engenharia da computação, engenharia elétrica/eletrônica, design, administração, economia e publicidade

Reckitt Benckiser

A fabricante da Vanish e Jontex abriu as inscrições para o RB Global Challenge, uma competição em que estudantes apresentam ideias que podem solucionar um problema social do Brasil – utilizando um produto da empresa.

As inscrições vão até o dia 15 de outubro no site da Cia de Estágios. Estudantes que estão no penúltimo ou último ano da graduação ou formados há dois anos podem participar. O desafio também aceita candidaturas de profissionais cursando pós-graduação ou MBA, independentemente da data de conclusão.

Não há limite de idade. Podem inscrever-se pessoas de todo o país – grupos que não residem em São Paulo, mas avançarem para a etapa final, terão as despesas pagas pela RB.

Os estudantes não podem realizar uma inscrição individual, só serão aceitos grupos com dois ou três participantes.

Após as inscrições, os estudantes selecionados realizam apresentações presenciais dos projetos na semana do dia 23 de outubro. Em novembro, seis grupos serão selecionados para a final.

A equipe vencedora vai para Londres, com tudo pago, para disputar o Desafio Global, com estudantes de outros 18 países. Os participantes concorrem a prêmios como máquinas de lavar louça, um ano de Uber e possibilidade de contratação pela RB Brasil.

Remuneração: 3.500 reais

Vagas: não divulgado

Pré-requisito: inglês avançado

Cursos: sem restrição