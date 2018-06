Um bar do Rio de Janeiro resolveu pegar carona nas quedas do craque da seleção brasileira, Neymar, e promete distribuir uma rodada de bebida grátis a cada tombo do jogador na Copa do Mundo da Rússia. A promoção vale para o jogo desta quarta-feira, 27, contra a Sérvia.

O anúncio foi feito nas redes sociais do Sir Walter Pub: “A cada tombo do Neymar, uma rodada de shot por conta da casa”, diz a inusitada propaganda.

Considerado um dos melhores jogadores do mundo, Neymar tem sido caçado em campo pelos adversários. Só no último jogo, contra a Suíça, foram 10 faltas em cima do atacante.

Mas as constantes quedas do jogador brasileiro tem levado a muitos memes na internet. A tentativa de conseguir um pênalti no último jogo foi uma das que mais renderam comentários dos torcedores nas redes sociais e levou a imprensa internacional a chamá-lo de trapaceiro.

Diante de tanta pressão, no final do jogo o craque desabou, mas em lágrimas.