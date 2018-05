Teste mostra quais são os celulares mais resistentes a queda

Um teste de 65.000 reais avaliou a resistência de tela de 12 smartphones vendidos no mercado americano. O Moto Z2 Force foi o aparelho mais bem avaliado – deixando para trás celulares como o iPhone X e Galaxy S9. Na comparação de preços, o smartphone da Motorola chega a custar até 3.000 reais menos que os seus concorrentes mais famosos.

Os testes, realizados pelo site Tom’s Guide, derrubaram os celulares da altura de um metro, dois metros e dentro de um vaso sanitário. O ângulo de queda e superfície onde o smartphone “pousou” também foram considerados para avaliar o melhor aparelho.

O Moto Z2 Force sobreviveu a quase todos os testes – mesmo o de impacto contra o concreto. A última avaliação, de resistência à água, fez com que o celular desligasse. Ainda assim, o aparelho voltou a ligar instantes depois, sem prejuízos aparentes.

A Motorola garante que a tecnologia ShatterShield protege o smartphone de quedas – mas o aparelho não foi fabricado para aguentar o contato com líquidos.

O iPhone X ficou na terceira colocação do ranking. O aparelho resistiu ao cair com a tela no chão de madeira, mas apresentou pequenos arranhões ao ir de encontro ao concreto.

Ao ser derrubado e bater com a beirada do smartphone no chão, o aparelho sofreu mais alguns arranhões. Ainda assim, o display permaneceu intacto – o recurso é responsável pela imagem gerada na tela do celular.

O contato com a água também prejudicou o funcionamento do iPhone X. O smartphone ligou e desligou repetidamente por alguns minutos até voltar a sua operação normal.

Na quinta posição, está o Galaxy S9, que sobreviveu a quedas no chão de madeira, independentemente da altura. Ao cair de lado, o smartphone começou a apresentar rachaduras, que pioraram ao decorrer das avaliações.

Outros dois aparelhos da Apple tiveram pontuação menor que cinco – a avaliação vai de zero a 10. O iPhone 8 conseguiu apenas 4.9 pontos – quedas em solo de madeira não causaram danos ao aparelho. Entretanto, ao cair no concreto, rachaduras começaram a aparecer e foram ficando maiores ao decorrer dos testes. O celular levou a pior quando caiu de uma altura de dois metros. A tela acabou destruída.

O iPhone SE foi o smartphone pior avaliado. O aparelho resistiu aos testes de queda em chão de madeira. Ainda assim, ao cair com a beira do celular no concreto, arranhões surgiram na tela. O celular quebrou quando foi derrubado de face virada para o chão – partes da tela do celular até desprenderam-se do aparelho.

Alguns smartphones avaliados pelo Tom’s Guide não são comercializados no mercado brasileiro. É o caso do LG X Venture, Google Pixel 2, Huawei Mate 10 Pro, LG V30 e OnePlus 5T.

Confira tabela completa:

Smartphone Resistência (de 0 a 10) Motorola Moto Z2 Force 8.5 LG X Venture 6.6 Apple iPhone X 6.2 LG V30 6.0 Samsung Galaxy S9 6.0 Motorola Moto G5 Plus 5.1 Apple iPhone 8 4.9 Google Pixel 2 XL 4.3 Huawei Mate 10 Pro 4.3 OnePlus 5T 4.3 Samsung Galaxy Note 8 4.3 Apple iPhone SE 3.9

Em outro teste, a equipe do Tom’s Guide usou um drone para testar a resistência dos smartphones. O equipamento derrubou os celulares de uma altura de mais de 30 metros.

Com a queda, alguns aparelhos ficaram destruídos como o iPhone X e o LG V30. Outros, como o Galaxy S9 não apresentaram quase nenhum dano. Confira os resultados: