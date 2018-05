Samsung vai lançar smartphone dobrável em 2019, diz site

A Samsung está planejando lançar seu smartphone dobrável em fevereiro de 2019 durante o evento Mobile World Congress. As informações foram divulgadas pelo jornal sul-coreano The Bell.

Para que possa anunciar a nova tecnologia, a Samsung vai adiantar o lançamento do Galaxy S10 — tradicionalmente, a empresa apresenta o novo modelo da linha S no Mobile World Congress. Neste ano, o aparelho será anunciado em janeiro no Consumer Electronics Show. Dessa forma, um aparelho não ofuscará o lançamento do outro.

Segundo a publicação, a Samsung vai produzir inicialmente entre 300.000 e 500.000 unidades do smartphone dobrável para testar a recepção do mercado. O aparelho também é conhecido como Galaxy X e será formado por três telas de 3,5 polegadas — uma delas ficará do lado de fora e duas por dentro.

De acordo com o The Bell, as peças para o smartphone começarão a ser adquiridas em novembro deste ano. Rumores sobre o lançamento do Galaxy X são frequentes desde 2016.

