Asus lança smartphone com bateria que dura até 42 horas por R$ 678

A Asus lançou nesta segunda-feira o Zenfone Max Pro, o smartphone com maior capacidade de bateria da empresa – a carga do celular tem autonomia de 42 horas de ligações ou 35 dias com o 4G ligado no modo de espera.

O anúncio foi realizado pelo CEO da Asus, Jerry Shen, em evento na Índia. O país é o primeiro a comercializar o Zenfone Max Pro, com preços que variam entre 10.999 e 12.999 rúpias indianos (de 574 a 678 reais).

A duração da bateria é o principal diferencial da Asus em relação aos concorrentes. Com 5.000 mAh (medida usada para indicar a capacidade de carga), o smartphone consegue atingir 100% de bateria em duas horas e 42 minutos – celulares com 4.000 mAh demoram até três horas para completar a carga.

Segundo a empresa, com apenas uma recarga, é possível assistir a duas temporadas inteiras da série Game of Thrones.

O Zenfone Max Pro também é o primeiro smartphone da empresa com o Android Puro, ou seja, possui o mínimo de aplicativos pré-instalados da Asus.

Há duas versões do aparelho, o de 32 GB de espaço de armazenamento e o de 64 GB. Ambos acompanham câmeras de 13 e 5 megapixels (a traseira é dupla) e a frontal tem 8 megapixels.

A tela do novo produto da Asus também é maior: a proporção é de 18:9. Assim, o espaço frontal é expandido, reduzindo o tamanho das bordas, como aconteceu com o iPhone X.

Além do leitor de digital para desbloqueio do aparelho, o Zenfone Max Pro também conta com a identificação facial. Segundo a Asus, o desbloqueio é possível em 0,3 segundos.

A Asus afirmou pretende lançar o aparelho em solo brasileiro, mas ainda não tem data para isso acontecer nem a faixa de preço para comercializar o produto por aqui.