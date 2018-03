Criança erra senha e bloqueia iPhone por 47 anos

Quem já bloqueou a tela do iPhone sabe que depois errar a senha seis vezes seguidas o telefone fica inativo e é preciso esperar um minuto para tentar novamente. E, quanto mais tentativas erradas, mais tempo demora para poder tentar de novo.

Depois de deixar o celular com o filho de dois anos, uma chinesa de Xangai de sobrenome Lu vai ter de aguardar 47 anos (ou 25 milhões de minutos) para desbloquear a tela do seu iPhone. Outra opção é formatar o aparelho e, consequentemente, perder todas as informações que não foram salvas.

De acordo com a reportagem veiculada no chinês South China Morning Post, a moça deixou o celular com o filho para assistir a vídeos educativos e, quando foi pegar o telefone, estava com essa falha. O incidente foi em janeiro e ela esperou dois meses para ver se resolvia, mas até agora nada.

Ainda segundo a reportagem, o técnico da Apple Store de Xangai afirmou já ter visto casos em que o iPhone fica bloqueado por 80 anos por erro repetido na digitação da senha.