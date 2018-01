Temer atribui recorde da Bolsa a discurso em Davos

O presidente Michel Temer atribuiu a alta recorde da Bolsa de Valores nesta quarta-feira a seu discurso no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Ele falou a uma plateia esvaziada durante a manhã e disse que o Brasil está “de volta”, mais aberto aos negócios. Temer também garantiu a continuidade das reformas e criticou o populismo econômico.

Analistas do mercado financeiro, porém, atribuíram a alta no pregão, que encerrou o dia em 83.680 pontos (alta de 3,72%), à condenação de Lula em segunda instância. A leitura é de que a unanimidade entre os desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região (TRF4) reduz drasticamente as chances de o petista concorrer nas eleições de 2018.

Questionado sobre o balanço do evento até o momento, Temer indicou que sua participação influenciou no mercado financeiro. “Acabei de receber uma boa notícia. A bolsa bateu 83.000 pontos agora há pouco. Acho que nosso discurso teve boa repercussão, pelo que estou percebendo,e foi muito exitosa a vinda para cá”, disse a jornalistas em frente ao hotel em que está hospedado.

Mais cedo, o presidente havia dito que considerava que o julgamento de Lula teria pouco impacto nos mercados, porque as instituições estavam funcionando, e que hoje seria um “dia normal”. A palestra de Temer estava com cerca de dois terços das cadeiras desocupadas. Para efeito de comparação, a palestra do premiê indiano, Narendra Mod, estava esgotada.