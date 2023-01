Tebet diz que colocará o pobre no Orçamento sem descuidar do fiscal

Terceira colocada na disputa presidencial de 2022 e importante aliada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, Simone Tebet assumiu oficialmente o Ministério do Planejamento e Orçamento. Durante a cerimônia de transmissão do cargo nesta quinta-feira, 5, no Palácio do Planalto, a nova ministra afirmou que os pobres serão prioridade no Orçamento do governo, mas que tem a responsabilidade de não descuidar da área fiscal.

“A ordem que recebi do presidente Lula é que a Constituição a saia das prateleiras frias e dos discursos vazios e que nós possamos colocar as propostas do seu governo, do nosso governo, no nosso programa e planos. Na Lei Orçamentária, mas também num plano plurianual para saber o que nós queremos e podemos fazer no primeiro ano, no segundo ano, nos quatro anos e deixaremos um planejamento organizado para 8, 12, 20, 30 anos no Brasil. O nosso papel no Ministério do Planejamento é, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, dos gastos públicos, especialmente da qualidade dos gastos públicos, é colocar o brasileiro no orçamento”, afirmou a ministra após um longo agradecimento a senadores, ministros e a Lula e críticas ao governo de Jair Bolsonaro.

A pasta de Tebet foi desmembrada do Ministério da Economia, anteriormente comandado por Paulo Guedes e que agora conta com Fernando Haddad na Fazenda, Esther Duek na Gestão e Geraldo Alckmin no Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que segundo ela foram um time para destinar recursos para os ministérios que farão as políticas públicas.

O ministério, historicamente de viés técnico, ganhará articulação política com a ex-senadora a frente das negociações. Tebet, que fica a cargo da discussão do Orçamento e terá participação na formulação de políticas e projetos de longo prazo. Segundo ela, o desenvolvimento do Plano Plurianual — que planeja políticas públicas para quatro anos — será feito não só com o auxílio de outros poderes, mas também com a sociedade civil. “Estaremos prontos para andar o Brasil, fazer audiências públicas, para colocar a opinião de toda população brasileira no PPA”.

Segundo Tebet, o cobertor é curto e a reforma tributária é fundamental para que a equipe econômica consiga planejar e destinar recursos para a realização das políticas. “Os pobres estarão prioritariamente no orçamento público. A primeira infância, idosos, mulheres, povos originários, pessoas com deficiência, LGTBQIA+. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis. Tem de abarcar todas essas prioridades, sem deixar de ficar de olho na dívida pública”, afirmou.

Tebet lembrou que a missão dela e dos outros membros da equipe econômica é cuidar de uma economia que vem em momento difícil, de juros altos e que trabalharão pela estabilidade econômica, para que haja atração de investimentos para o Brasil.

“Ninguém investe no escuro, O investimento exigirá confiança e previsibilidade. Queremos e vamos garantir segurança jurídica, estabilidade econômica e segurança soci0-ambiental para garantir emprego e renda”.

O Planejamento não era a primeira escolha de Tebet. Além de ter visão econômica mais liberal — diferentemente do comandante da Fazenda, ela tinha preferência pelo Ministério do Desenvolvimento Social, que toma conta do Bolsa Família, que ficou com Wellington Dias (PT). A emedebista foi cogitada para a Agricultura e para as Cidades, porém preferiu ficar na área econômica. Segundo ela, ao afirmar a Lula que tinha divergências econômicas com a visão do governo, Lula não viu como problema. “Lula me ignorou, como se dissesse: ‘é isso que eu quero. Sou um presidente democrata. Quero diferentes para somar, pois assim que se constrói uma sociedade democrática'”, declarou Simone.