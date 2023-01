Os recados alvissareiros de Simone Tebet na posse no Planejamento

Durante seu discurso de posse como ministra do Planejamento, Simone Tebet fez sinalizações de sinergia com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e declarou que sua pasta será “um alicerce” para o ministério responsável pelas finanças do país — oferecendo órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) como instrumentos para a o engendramento de políticas públicas “com os recursos disponíveis” e com responsabilidade fiscal. “O cobertor é curto, não temos margem para desperdício e erros. Precisamos enquadrar as políticas públicas dentro das possibilidades”, afirmou ela. “Seremos responsáveis fiscalmente”, disse.

Simone defendeu ainda a aprovação urgente da reforma tributária que reduza os impostos sobre consumo. “Vamos atuar convergentes nesse propósito”, disse. Simone convidou publicamente um quadro do Tribunal de Contas da União para uma futura diretoria que faça a revisão das políticas e gastos públicos.

Siga o Radar Econômico no Twitter