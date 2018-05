Taco Bell lança burrito feito com chocolate KitKat

A Taco Bell, rede de fast-food mexicana, lançou hoje em parceria com a Nestlé o Mini Burrito feito com chocolate KitKat.

A sobremesa combina tortilla recheada com ganache meio amargo e duas unidades do chocolate KitKat. O lançamento estará disponíveis em todas as 20 unidades do Taco Bell no Brasil, a um custo de 6,50 reais.

Fundada em 1956 por Glen Bell, a Taco Bell possui 7 mil lojas no mundo. No Brasil, o primeiro restaurante foi aberto em São Paulo em setembro de 2016. A rede de fast-food chegou ao país pelas mãos do Grupo Sforza Holding, que concentra outras 17 marcas, entre elas KFC e Pizza Hut, cujo detentor dos direitos comerciais é o empresário Carlos Wizard Martins.