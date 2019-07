Startup brasileira de ‘carne de planta’ recebe investimento de US$ 8,5 mi

Em apenas três meses após ter seu primeiro produto nas prateleiras, a startup Fazenda Futuro recebe investimento de 8,5 milhões de dólares (31,9 milhões de reais) do fundo brasileiro Monashees — que alavancou os apps de transporte e entrega 99 e Loggi. A empresa atua no mercado de plant based, produção de alimentos que imitam o cheiro, a cor, a textura e o gosto da carne tradicional. A companhia ficou recentemente conhecida pelo hambúrguer, o Futuro Burger, vendido em restaurantes do eixo Rio-São Paulo e em hipermercados no país.

A rodada de investimentos foi liderada pelo Monashees, fundo brasileiro com atuação global, e que já investiu em startups que viraram unicórnios (valor de mercado acima de 1 bilhão de reais) como a Rappi, Loggi e 99. A gestora é conhecida no mundo dos negócios por alavancar startups quando ainda estão em estágios menores.

Após o investimento, a Fazenda Futuro é avaliada em 100 milhões de dólares (373 milhões de reais). Segundo Marcos Leta, um dos fundadores da startup e também criador da marca de sucos Do Bem, vendida para a Ambev, o investimento permite que a empresa concorra com os frigoríficos – segmento, considerado por ele, seus verdadeiros concorrentes.

“Nosso objetivo sempre foi concorrer com os grandes produtores de carne bovina. A recepção dos parceiros varejistas, restaurantes e consumidores tem mostrado que estamos na direção correta. Essa captação nos coloca no caminho para fazer do Brasil, assim como ele é com a carne bovina, um dos maiores produtores de carne à base de plantas. Já deixamos de ser apenas uma tendência para nos tornarmos uma realidade positivamente sem volta. Cada vez mais, as pessoas estão em busca de alternativas alimentares mais sustentáveis”, destaca Leta.

O produto de estreia da Fazenda Futuro, e único até então, é o Futuro Burger, que usa em sua base de ingredientes proteína de ervilha, proteína isolada de soja e de grão de bico, além de beterraba para imitar a cor e o sangue da carne. Atualmente, a empresa tem parceiras com 100 lanchonetes e já está em mais de 1.300 pontos de venda entre food services, redes varejistas (como Extra, Carrefour e Pão de Açúcar), e-commerce de congelados e pontos especializados em diversos estados do sudeste, sul e nordeste.