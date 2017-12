Shoppings de SP vão fechar mais tarde para vendas de Natal

Anda sem tempo para fazer compras de Natal? Alguns shopping centers começaram a adotar um horário especial de funcionamento para atender o público que pretende fazer compras de Natal.

O horário de funcionamento varia muito de shopping para shopping. Alguns vão abrir uma hora mais cedo, às 9h. Outros vão fechar uma hora depois, às 23h. Alguns vão estender o funcionamento até as 24h.

Veja abaixo horário de funcionamento em alguns shoppings de São Paulo:

Cantareira Norte Shopping

De 15 a 20 de novembro, as lojas funcionarão das 10h às 23h. De 21 a 23 de dezembro, as lojas abrirão mais cedo, às 9h, e fecharão às 23h. No dia 24, o funcionamento será das 9h às 18h.

Frei Caneca

Funciona das 10h às 23h até o dia 23. No dia 24, abre das 9h às 18h.

Iguatemi São Paulo

Funciona até o dia 23 das 10h às 23h, exceto no domingo (17). No dia 24, as lojas abrem das 10h às 18h.

Jardim Sul

Funciona das 10h às 23h de 16 a 22 de dezembro. No dia 23 de dezembro, o centro de compras estará aberto das 10h às 24h. No dia 24, será aberto das 10h às 18h. O empreendimento estará fechado nos dias 25 de dezembro.

Market Place

Funciona das 10h às 23h até o dia 23, exceto no domingo. No dia 24,o shopping abre das 10h às 18h.

Metrô Santa Cruz

Abre no dia 23 das 8h às 23h. No dia 24, funciona das 9h às 18h. No dia 25 de dezembro, o empreendimento permanecerá fechado.

Mooca Plaza

Funciona das 10h às 23h de 18 a 21 de dezembro. Nos dias 22 e 23 de dezembro, abre das 10h às 24h. No dia 24 de dezembro, das 10h às 18h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o empreendimento estará fechado.

Pátio Paulista

As lojas funcionam das 10h às 23h até o dia 23. Na véspera de Natal, dia 24, a abertura será às 10h e o encerramento, às 18h.

Santana Park Shopping

Abre das 10h às 23h de hoje até o dia 20. E fecha à meia-noite do dia 21 até o dia 23. No dia 24, as lojas abrem das 10h às 18h.