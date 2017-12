Ceia de Natal de brasileiro tem churrasco e pudim

Engana-se quem pensa que a ceia de Natal do brasileiro é composta só por peru, farofa e panetone. Pesquisa divulgada pelo Google mostra que 35% dos entrevistados comeram churrasco na ceia de Natal do ano passado.

As pesquisas no Google mostram que o interesse pelo churrasco nesta época do ano vem crescendo. Em dezembro de 2012 foram realizadas nove buscas por churrasco para cada dez por peru. Em 2016, foram 14 buscas por churrasco para cada dez por peru.

A sobremesa natalina do brasileiro não se compõe apenas de panetone ou rabanada. Segundo a pesquisa, 35% dos entrevistados comeram pudim na ceia de 2016.

Mais que sobremesa, chocolate também é presente nesta época do ano. Segundo a pesquisa, dezembro é o segundo mês com mais buscas por chocolate, perdendo apenas para a Páscoa.

Para 47% dos entrevistados, a ceia é indispensável, estando à frente de presentes (27%) e decoração (26%).

Mesmo não sendo a parte mais importante da celebração, a pesquisa mostra que 92% das pessoas pretendem comprar ou já compraram algum presente para o Natal. Entre os presenteados estão pai e mãe (59%), filhos (50%) e amigos (34%). Esse ano, 15% das pessoas planejam dar mais de 10 presentes.

As buscas por amigo secreto no Google tiveram pico de crescimento em 2015, no auge da crise, e continuam com alto volume, indicando que muitos brasileiros vão participar da brincadeira neste ano.

Em termos de pesquisa, o termo mais buscado é “mensagem de Natal”, com mais do que “Natal”.

O estudo é resultado de uma combinação de pesquisa on-line, análise de dados da busca e levantamento feito em parceria com o Ibope.