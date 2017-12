Natal: 30% vão substituir troca de presentes por amigo secreto

O amigo secreto vai substituir a tradicional troca de presentes de Natal nas celebrações de 30% dos brasileiros que responderam a um levantamento do Google. Segundo a pesquisa, as buscas pelo tema crescem cerca de 9,5% ao ano desde 2012.

Somente no mês de dezembro de 2016, o aumento na procura por termos relacionados à amigo secreto foi de 20% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Segundo o levantamento, 33% dos entrevistados têm a intenção de participar de um amigo secreto neste ano. Destes, 30,2% devem trocar presentes com a família.

A economia também conta a favor dos que preferem trocar presentes no amigo secreto: 57,6% dos entrevistados pretendem gastar até 50 reais com a lembrança.

Na hora da compra, o preço é um fator decisivo para 62% das mulheres, mas o valor do produto influencia apenas 37,8% dos homens.

A qualidade do produto é outro critério importante para as mulheres (60,3%). Enquanto isso, apenas 30,7% dos homens entrevistados apontam isso como um fator decisivo.

Chocolates (27,2%), peças de roupa (25,9%) e livros são os produtos mais associados à brincadeira de fim de ano.