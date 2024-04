Setor público registra déficit de cerca de R$ 49 bilhões em fevereiro

Resultado

A dívida bruta do governo geral – governo federal, INSS e governos estaduais e municipais – atingiu 75,5% do PIB (8,3 trilhões de reais) em fevereiro de 2024, aumento de 0,4 p.p. do PIB em relação ao mês anterior. Segundo o BC, essa evolução no mês decorreu do efeito dos juros nominais apropriados, da emissão líquida de dívida, e da variação do PIB nominal