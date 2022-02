Selic alta leva ao aumento do lucro dos grandes bancos brasileiros

Itaú Unibanco, Bradesco e Santander Brasil registraram juntos lucro de 61,7 bilhões de reais no consolidado do ano de 2021, alta de 20,9% em relação ao resultado dos bancos em 2020, segundo levantamento da consultoria Economatica. Uma das razões para esse crescimento é a elevação da taxa de juros, que eleva o spread bancário.

Os maiores bancos privados do Brasil lucraram 51 bilhões em 2020, 10,7 bilhões a menos do resultado de 2021, quando a taxa de juros (Selic) alcançou o menor patamar histórico, de 2% ao ano. A Selic hoje está no patamar de 10,75%. O Banco Central já tem dado sinalizações de novos aumentos, podendo chegar a mais de 12% ao final do ano. Segundo Alexandre Masuda, sócio da SFA Investimentos, durante a pandemia os bancos foram grandes fornecedores de crédito para as empresas, mas a partir de 2021 esse movimento migrou também para pessoas físicas, onde o spread da concessão do crédito é maior.

O Itaú registrou lucro de 24,9 bilhões de reais, sendo esse o segundo maior lucro nominal da história entre bancos de capital aberto brasileiros, segundo levantamento da Economatica. Em 2019, o maior lucro entre os bancos brasileiros também pertenceu ao Itaú, de 26,5 bilhões de reais. “Mesmo com o cenário desafiador com eleições e incertezas fiscais, o Itaú segue otimista com o crescimento de crédito”, diz Masuda. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) estima um crescimento de 6% em crédito, enquanto a perspectiva do Itaú é de 11% a 14%.

O lucro do Bradesco foi de 21,9 bilhões de reais e o do Santander Brasil de 14,9 bilhões de reais, em valores ajustados pelo IPCA.