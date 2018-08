Saiba quais cursos pagam as maiores bolsas de estágio no país

Os estagiários de engenharia de produção são os que recebem a bolsa-auxílio mais alta do mercado: cerca de 1.288,98 reais por mês, de acordo com ranking de remuneração divulgado nesta quarta-feira pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Em média, um estagiário ganha 984,35 reais no Brasil.

A entidade, que conecta estudantes a vagas de emprego, analisou a remuneração de 20 cursos para elaborar a lista. Quem estuda gestão de recursos humanos tem a menor bolsa-auxílio: 777,70 reais por mês – a diferença entre o curso com maior e menor remuneração é de 518,28 reais.

O estudo também descobriu uma variação alta entre as regiões do país. Na grande São Paulo, um estudante de ciências econômicas chega a receber 1.829,52 reais por mês. Já o Norte concentra os menores valores de bolsa-auxílio: quem cursa serviço social em Manaus, por exemplo, ganha em torno de 608 reais.

Confira o ranking dos cursos que melhor pagam seus estudantes: