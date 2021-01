Risco fiscal continua pesando nas bolsas e Ibovespa fecha no negativo

Enquanto os mercados americanos continuam na semana do patamar positivo, a bolsa brasileiras se manteve no ciclo de baixa, repetindo o mesmo movimento que ocorreu em 2019 e assustou os investidores: instabilidades políticas e risco fiscal. Com a proximidade da eleição para a Presidência do Senado e da Câmara dos Deputados, o impacto se acirrou e o Ibovespa amarga uma queda de 1, 10% nestas quinta-feira, 21, fechando a 118.328,99 pontos. Por isso, as declarações dos candidatos são decisivas para a direção dos mercados.

Nesta quinta-feira 21, por exemplo, Rodrigo Pacheco, candidato a presidente do Senado, sinalizou a extensão do auxílio emergencial e a flexibilização do teto de gastos do país, afirmando que ele é importante, mas há uma situação de “excepcionalidade”. A fala assusta o mercado porque o risco fiscal é determinando para atrair investimentos ao país. Neste contexto, o dólar comercial fechou a 5,3641 reais.

“O Ibovespa ainda consegue de manter em um patamar alto, mas é graças aos investimentos estrangeiros”, diz Camila Abdelmalack, economista da Veedha. O cenário doméstico não é positivo para os investimentos, mas como o câmbio está muito desvalorizado no país, quando a bolsa é dolarizada ainda há muito espaço para crescer. Além disso, há ainda empresas brasileiras fortes que têm conseguido apresentar um bom resultado. “O mundo todo está com uma taxa de juros baixa e esse pessoal vem para cá porque ainda há potenciais no Brasil”, diz ela.

Até o dia 15 de janeiro, o investimento estrangeiro na bolsa foi de 18 bilhões de reais, muito abaixo do pico de 33,3 bilhões que ocorreu em novembro, mas ainda muito acima dos 2,9 bilhões de outubro. Com a eleição de Joe Biden e a onda azul nos Estados Unidos, uma vez que o juros continuará baixo por lá ainda por um bom tempo. As bolsas americanas, por exemplo, continuam refletindo esta tendência. Hoje a Nasdaq fechou em alta de 0,55%, o Dow Jones e o S&P 500 praticamente no zero a zero, porém isto sucede altas meteóricas ocorridas ontem.

O Brasil tem muito potencial para conquistar estes investidores internacionais. Para isso, no entanto, precisa resolver os seus problemas internos e apresentar uma imagem de país estável e seguro para os investidores.