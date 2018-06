Receita libera consulta ao 1º lote do IR nesta sexta-feira

A Receita Federal vai liberar a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda às 9h desta sexta-feira. Para saber se a declaração foi liberada, o contribuinte pode acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone 146.

Segundo a Receita Federal, o crédito bancário para 2,4 milhões de contribuintes será depositado no dia 15 de junho, totalizando 4,8 bilhões de reais.

Contribuintes maiores de 60 anos e com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave terão prioridade no recebimento das restituições, como prevê a legislação.

A consulta à liberação das restituições poderá ser feita no aplicativo para tablets e smartphones da Receita. Também é possível verificar as declarações do IRPF e situação cadastral do CPF.