Receita libera amanhã consulta ao 1º lote de IR de 2018

O contribuinte que entregou sua declaração do Imposto de Renda de 2018 logo no começo do calendário pode se animar. A Receita Federal libera amanhã a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda.

A consulta estará disponível a partir das 9h no site da Receita na Internet (http://idg.receita.fazenda.gov.br) ou pelo Receitafone – basta ligar para o telefone 146 e informar o número do CPF.

O pagamento está programado para o dia 15 de junho. Serão contemplados neste lote 2.482.638 contribuintes, com direito a restituições que totalizam 4,8 bilhões de reais.

A Receita informa que os contribuintes maiores de 60 anos e com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave terão prioridade no recebimento das restituições, como prevê a legislação.