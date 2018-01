Rapper 50 Cent descobre que tem mais de US$ 7 milhões em bitcoins

O rapper americano 50 Cent descobriu que tem 7,8 milhões de dólares em bitcoins (cerca de 24,5 milhões de reais). O cantor declarou falência em 2015 por uma dívida de 50 milhões de dólares (157,1 milhões de reais). As informações foram divulgadas pelo site de fofocas TMZ.

Segundo a publicação, o rapper teria sido o primeiro a aceitar a criptomoeda como forma de pagamento pelo álbum Animal Ambition, de 2014. Na época, Cent ganhou com as vendas 700 bitcoins, que na época valiam cerca de 400.000 dólares (1,25 milhão de reais). O americano deixou a quantia guardada em uma conta e, com a valorização da moeda virtual, atualmente o rapper possui mais de 7 milhões de dólares em bitcoins.

Em sua conta oficial do Instagram, Cent brincou com a possibilidade de ter faturado uma fortuna ao compartilhar o vídeo de um homem caindo acompanhado da legenda “Parem de falar sobre o meu dinheiro, olhem”.