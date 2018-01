Preço do bitcoin cai 53% em um mês e fica abaixo de US$ 10 mil

A cotação do bitcoin foi reduzida a menos da metade no último mês, levando o valor da criptomoeda para menos de 10.000 dólares (32.212 reais) na tarde desta quarta-feira. As informações são do site CoinDesk, que analisa o preço da moeda virtual de acordo com as transações feitas com algumas das maiores corretoras de bitcoin.

A moeda virtual havia atingido seu ápice no dia 17 de dezembro, quando chegou a ser cotada a 19.783 dólares (63.725 reais). O valor chegou a 9.200 dólares (29.635 reais) por volta das 14 horas desta quarta.

O bitcoin é negociado livremente pela internet, sem nenhum órgão oficial definindo seu preço – a conversão em dinheiro “real” é feita nas corretoras. Por isso, sua cotação flutua de acordo com a oferta e a demanda, e costuma oscilar segundo o noticiário.

Nas últimas semanas, a Coreia do Sul indicou que pode proibir a negociação do bitcoin. O país tem grande participação nas transações em moeda virtual. China e Rússia também têm sinalizado que podem criar regras sobre o assunto.

Essas notícias, em especial sobre Coreia do Sul e China, aumentaram o temor entre os investidores de moedas virtuais, segundo a CoinDesk. “Dados do CoinMarketCap mostram que muitas das criptomoedas permaneceram no vermelho nas últimas 24 horas, incluindo o ether [também conhecido como ethereum], que caiu abaixo dos 900 dólares (2.899 reais)”, diz nota do site.

No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), divulgou um ofício na última semana dizendo que, do ponto de vista legal, os administradores e gestores de fundos e brasileiros não podem fazer investimentos em criptomoedas.